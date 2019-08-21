رويترز: الحرس الثورى يستأجر الناقلة أدريان داريا

(رويترز)

ذكرت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء، أن الحرس الثورى يستأجر فى الوقت الحالى الناقلة أدريان داريا التى أُفرج عنها بعد احتجازها فى جبل طارق.

وأصدرت الولايات المتحدة أمرا باحتجاز الناقلة على أساس وجود صلات تربطها بالحرس الثورى الذى تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تذكره بالاسم "تجدر الإشارة إلى أن السفينة جريس 1، التي تغير اسمها إلى أدريان داريا بعد الاحتجاز، هي ناقلة نفط كورية الصنع مملوكة لروسيا ويستأجرها حاليا الحرس الثوري".