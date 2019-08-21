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رئيس وزراء السودان: بناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاج أبرز أولويات الحكومة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:00 م
رئيس وزراء السودان: بناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاج أبرز أولويات الحكومة حمدوك
كتب محمد شرقاوى

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قال عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى، الأولوية الأولى هى إيقاف الحرب وتحقيق السلام، وبناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاج أبرز أولويات الحكومة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بعد حلف اليمين الدستورية، أن مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح من أولويات الحكومة السودانية، وبناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاج أبرز أولويات الحكومة السودانية، وسنعمل على بناء نظام ديمقراطى سودانى نحترم فيه الاختلافات، والتركة ثقيلة ومع إجماع الشعب السودانى نستطيع العبور إلى بر الأمان.

وتابع أنه سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة، والقطاع المصرفى فى السودان على وشك الانهيار، ونراهن على الإعلام فى خلق مناخ يساعد فى تحقيق الازدهار للسودان، وهناك قضايا فى السودان لا يمكن المساومة بشأنها.


السودان

عبد الله حمدوك

رئيس مجلس وزارء السودان

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