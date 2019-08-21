رئيس بعثة حج التضامن يتفقد لجان المطارات للتأكد من تيسير إجراءات عودة الحجاج

كتب مدحت وهبة

تفقد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، لجان البعثة بمطارات المملكة العربية السعودية للتأكد من توافر الخدمات والتيسيرات للحجيج وسرعة إنهاء إجراءات عودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن وأن أعضاء البعثة يؤدون عملهم وسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى.



وقال رئيس بعثة حج وزارة التضامن إن هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها الخدمات.



جديرا بالذكر أنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579



وكان عبد الموجود قد شهد احتفال بعثة القليوبية أمس بحجيجها والبدء بتفويجهم إلى أرض الوطن بعد تمام مناسك الحج حيث قدم ضيوف الرحمن الشكر لوزارة التضامن على كل الخدمات والرعاية التى قدمت لضيوف الرحمن، التى جعلتهم متفرغين تماما للعبادة وأداء المناسك بسهولة ويسر.











