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دراسة: هرمون الذكورة يساعد على تحسين العلاقة الزوجية للسيدات بعد انقطاع الطمث

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:00 ص
دراسة: هرمون الذكورة يساعد على تحسين العلاقة الزوجية للسيدات بعد انقطاع الطمث هرمون الذكورة يساعد السيدات فى تحسين الحياة الجنسية
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "boldsky "أن هرمون التستوستيرون" الذكورة "، قد يساعد على العلاقة الزوجية للمرأة بعد انقطاع الطمث، ويرتبط هرمون التستوستيرون عادة بالذكور، ومع ذلك، فإن دراسة حديثة نشرت في مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology  تثبت عكس ذلك، وتركز الدراسة على تأثير هرمون التستوستيرون على الحياة الجنسية للنساء بعد انقطاع الطمث.

وقالت الصحيفة، إنه بمراجعة التجارب الـ 36 التي أجريت لفهم التأثير المحتمل للهرمونات على تحسين الحياة الجنسية للنساء اللاتي تعرضن لانقطاع الطمث ، توصل فريق البحث إلى أن هرمون التستوستيرون مفيد للمرأة .

وقالت الصحيفة، إنه يمكن أن تساعد الهرمونات في تحسين الرغبة الجنسية للمرأة، وكذلك تساعد على تحسين قوة العضلات، والمزاج ، ووظيفة التمثيل الغذائي.

هرمون التستوستيرون وانقطاع الطمث
هرمون التستوستيرون وانقطاع الطمث

واستعرضت الدراسة الحالية النتائج من عام 1990 إلى 2018 ،وفحص فريق الباحثين كيف أثر علاج هرمون التستوستيرون على الوظيفة الجنسية (إلى جانب عوامل أخرى مثل صحة القلب والأوعية الدموية والإدراكية والعضلية الهيكلية)، وذلك لتحديد التأثير المحتمل للهرمون على مزاج المرأة، وملامح الدهون، وكثافة الثدي ونمو الشعر، وتم التأكيد على أنه لم يكن له أي فوائد لإدراك المرأة، أو كثافة العظام، أو قوة العضلات، أو تكوين الجسم .

 وقالت البروفيسورة سوزان ديفيز الكاتبة البارزة بالدراسة من جامعة موناش في أستراليا، إنه تمكن الباحثون أيضًا من إثبات أن النساء اللائي خضعن لعلاج التستوستيرون لا يتعرضن لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، ومع ذلك، فإن القليل من الآثار الجانبية الطفيفة التي لوحظت في المشاركات كانت تدهور الدهون، وزيادة مستويات الكولسترول منخفض الكثافة، وانخفاض مستويات الكوليسترول عالي الكثافة .

هرمون الذطورة والحالة الجنسية للمراة
هرمون الذطورة والحالة الجنسية للمراة

 وأشارت البروفيسورة ديفيز، إلى أنه على الرغم من أن الدراسة قد أحدثت تأثيرًا إيجابيًا محتملًا لهرمونات التستوستيرون لدى النساء بعد انقطاع الطمث، إلا أنه يلزم إجراء مزيد من الدراسات السريرية لجمع نتيجة موثوقة وقوية.

استخدم الفريق 46 تقريرًا من 36 تجربة شملت 8480 مشاركة، وكان يتألف من علاج التستوستيرون الذي استمر لمدة 12 أسبوعًا.


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