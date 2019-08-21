سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة: خدمة الأحفاد تحسن قدراتك العقلية وتخفض خطر الوفاة بنسبة 37%

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:30 م
دراسة: خدمة الأحفاد تحسن قدراتك العقلية وتخفض خطر الوفاة بنسبة 37% خدمة الاحفاد تطيل العمر
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة boldsky  أن الأحفاد يمكن أن يضيفوا عمرا أطول لأجدادهم، حيث أظهرت دراسة حديثة أن الإحساس بشعور الأجداد تجاه الأحفاد يضيف سنوات إلى حياتك.

الأخبار السارة التى تم إعلانها في الآونة الأخيرة، أن الباحثين ربطوا بين دراسة برلين للشيخوخة، وأجروا دراسة أظهرت أن الأجداد الذين يخدمون أحفادهم ينخفض خطر الوفاة لديهم بنسبة 37%، مقارنة مع كبار السن في نفس العمر الذين لا يشاركون في رعاية الأطفال.

وتتحدث مجلة Evolution and Human Behavior المنشورة في عام 2016 عن هذا العمل البحثي.

خدمة الاحفاد تطيل العمر
خدمة الأحفاد تطيل العمر

من ناحيته، قال برونو أربينو، أستاذ مشارك في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة بإسبانيا: "لقد أجريت الدراسة بين 500 من المشاركين في سن 70 وما فوق، أكملوا المقابلات مع الخبراء والعديد من الفحوصات الطبية في منزلهم، والتي تكررت كل عامين بين عامي 1990 و2009، وفقا للدراسة، سُئلوا عن مدى رعاية أحفادهم في العام الماضي، على سبيل المثال، فإن العناية تعني رعاية أحفادهم والقيام ببعض الأنشطة معهم دون إشراك الوالدين، كشفت دراسة برلين أن خطر الوفاة في غضون 20 عامًا كان أقل بمقدار الثلث بالنسبة لأولئك الأجداد الذين يعتنون بأحفادهم، ويقضون معظم وقتهم مقارنة بالأجداد أو كبار السن الذين لا يشاركون في رعاية الأطفال.

 

 الاجداد الذين يخدمون احفاهم اطول عمرا

الأجداد الذين يخدمون أحفاهم أطول عمرا

وأضافت سونيا هيلبراند، طالبة دكتوراه في قسم علم النفس بجامعة بازل في سويسرا: "إن قضاء بعض الوقت مع الأحفاد، ومساعدة الأصدقاء، وأفراد الأسرة، يمكن أن يمنح الناس شعوراً بالهدف ويساعدهم في الحفاظ على نشاطهم بدنياً وعقلياً.

وتابعت: "عدم وجود اتصال مع الأحفاد على الإطلاق يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الأجداد. يشير البحث أيضا إلى أن الإتصال بالأحفاد يساعد في تحسين صحة الشخص، من خلال تحسين وظائفه المعرفية وصحته العقلية.


الاحفاد

الاجداد

خدمة الاحفاد

خدمة الاحفاد تطيل العمر

رعاية الاحفاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. اختيار مديرا فنيا للمنتخب أبرزها

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. اختيار مديرا فنيا للمنتخب أبرزها

وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة