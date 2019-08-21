دراسة تحذر : الأرق مرتبط بزيادة خطر الإصابة بفشل القلب

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كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق قد يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وفشل القلب والسكتة الدماغية.

ووفقا للباحثين، فقد وجدت الدراسات الرصدية وجود علاقة بين الأرق، الذي يصيب 30% من عامة السكان وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقالت الدكتورة سوزانا لارسون، الأستاذ فى "معهد كارولينسكا" فى السويد: "لم تتمكن دراسات الرصد هذه من تحديد ما إذا كان الأرق سببًا أم أنها مرتبطة بها فقط".

وطبق الباحثون في الدراسة العشوائية المندلية، وهي تقنية تستخدم المتغيرات الوراثية المعروفة بأنها مرتبطة بعامل خطر محتمل ، مثل الأرق ، لتقليل التحيز في النتائج. وقالت الدراسة - التي نشرت في دورية الدورة الدموية - إن المشاركين البالغ عددهم 1.3 مليون ممن يعانون من أو لا يعانون من أمراض القلب والسكتة الدماغية تم اختيارهم من أربع مجموعات ومجموعات عامة .

ووجد الباحثون أن المتغيرات الوراثية للأرق ترتبط بارتفاع كبير في احتمالات الإصابة بأمراض الشريان التاجي وفشل القلب والسكتة الدماغية - وخاصة السكتة الدماغية الشريانية الكبيرة ، فمن المهم تحديد السبب الكامن وراء الأرق وعلاجه ".

وأضاف الباحثون : "أن النوم هو السلوك الذي يمكن تغييره من خلال عادات جديدة وإدارة الإجهاد".