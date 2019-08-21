سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة تحذر : الأرق مرتبط بزيادة خطر الإصابة بفشل القلب

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:33 ص
دراسة تحذر : الأرق مرتبط بزيادة خطر الإصابة بفشل القلب الأرق و الإجهاد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق قد يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وفشل القلب والسكتة الدماغية.

ووفقا للباحثين، فقد وجدت الدراسات الرصدية وجود علاقة بين الأرق، الذي يصيب 30% من عامة السكان وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقالت الدكتورة سوزانا لارسون، الأستاذ فى "معهد كارولينسكا" فى السويد: "لم تتمكن دراسات الرصد هذه من تحديد ما إذا كان الأرق سببًا أم أنها مرتبطة بها فقط".

وطبق الباحثون في الدراسة العشوائية المندلية، وهي تقنية تستخدم المتغيرات الوراثية المعروفة بأنها مرتبطة بعامل خطر محتمل ، مثل الأرق ، لتقليل التحيز في النتائج. وقالت الدراسة - التي نشرت في دورية الدورة الدموية - إن المشاركين البالغ عددهم 1.3 مليون ممن يعانون من أو لا يعانون من أمراض القلب والسكتة الدماغية تم اختيارهم من أربع مجموعات ومجموعات عامة .

ووجد الباحثون أن المتغيرات الوراثية للأرق ترتبط بارتفاع كبير في احتمالات الإصابة بأمراض الشريان التاجي وفشل القلب والسكتة الدماغية - وخاصة السكتة الدماغية الشريانية الكبيرة ، فمن المهم تحديد السبب الكامن وراء الأرق وعلاجه ".

وأضاف الباحثون : "أن النوم هو السلوك الذي يمكن تغييره من خلال عادات جديدة وإدارة الإجهاد".


الأرق

اضرار الأرق

أرق

فشل القلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. تنظيم إجراء الانتخابات أبرزها

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. تنظيم إجراء الانتخابات أبرزها

وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

فيديو معلوماتى.. 6 حالات يجب فيها اتخاذ قرار الولادة القيصرية.. اعرفيها

فيديو معلوماتى.. 6 حالات يجب فيها اتخاذ قرار الولادة القيصرية.. اعرفيها

دقوا المزاهر يلا.. حفل زفاف قط وقطة يثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعى

دقوا المزاهر يلا.. حفل زفاف قط وقطة يثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعى

الفنان الأهلاوي هيثم شاكر لـ"سوبر كورة": لاسارتي كان لازم يمشى ومتعب الحل

الفنان الأهلاوي هيثم شاكر لـ"سوبر كورة": لاسارتي كان لازم يمشى ومتعب الحل

‏‎رئيس الوزراء يلتقى رؤساء شركات الميكروباصات لبحث إنتاج مركبات تعمل بالغاز

‏‎رئيس الوزراء يلتقى رؤساء شركات الميكروباصات لبحث إنتاج مركبات تعمل بالغاز

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

شمس الكويتية تنشر صورة صادمة لدفنها تحت الرمال: "جربت أموت قبل ما أموت"

شمس الكويتية تنشر صورة صادمة لدفنها تحت الرمال: "جربت أموت قبل ما أموت"

ماذا تعنى إعادة الهيكلة فى قانون الإفلاس.. وما هى شروطه؟

ماذا تعنى إعادة الهيكلة فى قانون الإفلاس.. وما هى شروطه؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة