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حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على أملاك الدولة بالزاوية الحمراء

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:27 م
حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على أملاك الدولة بالزاوية الحمراء حملات لرفع الإشغالات بحى الزاوية الحمراء
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى الزاوية الحمراء، شمال القاهرة، برئاسة اللواء هشام عصمت، حملة لرفع الاشغالات بنطاق الحى بمشاركة من قسم شرطة الزاوية الحمراء وشرطة المرافق إدارة الإشغالات والمحلات ومسئول الغلق والإعلانات وإدارة الاسواق والمتابعة الميدانية ومشرفى القطاعات.
 
وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة وكل ما يعوق المرور بشوارع مدينتى النور والجندول، وإيداعها بمخزن شرطة مرافق الحى، حيث وجه رئيس الحى بالمرور والمتابعة المستمرة والتصدى بقوة للمخالفات وتطبيق القانون.
 
وفى سياق آخر تفقد اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء حى الزاوية الحمراء يرافقة نبيل محمود، مدير عام الإدارة التعليمية ولجنة من الابنية التعليمية مدرسة العاشر من رمضان الابتدائية للوقوف على الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة بها استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد.

صيانة المدارس

القاهرة

الزاوية الحمراء

الاشغالات

اخبار القاهرة

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