حكومة فرنسا تعود عملها من جديد.. والمعاشات والمستشفيات أبرز الأزمات

كتب أحمد علوى

عادت اليوم الحكومة الفرنسية من جديد إلى عملها، بعد الإجازة السنوية والتى استغرقت نحو أسبوع، ومن المنتظر وفقاً لقناة فرانس اينفو الفرنسية، أن تناقش الحكومة العديد المشكلات وإيجاد القرارات والحلول المناسبة لها.

وقالت القناة الفرنسية ذاتها، أن من ابرز الملفات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء الفرنسى، هو إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ليصبح بعد بلوغ الـ64 عاما، وبالفعل كان قد تم تقديم تقرير بخصوص هذه المسألة.

وكذلك موضوع الإنجاب بالمساعدات الطبية، وكذلك ازمة المستشفيات وزيادة الإضرابات فيها وخاصة فيما يتعلق بأقسام الطوارئ، على أن يتم النظر فى تلك المشكلات نهاية سبتمبر ‏المقبل.