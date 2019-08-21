حبس موظف بشركة تأمين لاستيلائه على مليون و178ألف جنيه من مواطنين بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حبس موظف بشركة تأمين يدعى"مصطفى.س.ا" 50 سنة مقيم قرية محلة منوف مركز طنطا، لاستيلائه على أموال مواطنين بإجمالي مليون و178ألف جنيه من مواطنين بحجة توظيفها فى تجارة المحاصيل الزراعية مقابل أرباح شهرية.

كان قد تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات للعقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة من من جرائم الاموال العامة، بلاغين من مواطنين بقسم مكافحة جرائم الاموال العامة بالمديرية، يتهمان "مصطفي س ا" 50 سنة" مقيم محلة منوف مركز طنطا، وذلك لقيامه بدعوة عدد من المواطنين وتلقى منهم مبالغ مالية لتوظيفها فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية نظير اعطائهم فائدة شهرية، إلا أنه لم يف بالتزامه ورفضه سداد الفائدة المتفق عليها ورفضه رد اصل المبالغ المالية، وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة صحة تلك الوقائع، وبتقنين الإجراءات تم صبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الوقائع سالفة الذكر بالاشتراك والمتهم الاول " رضا.ا.ع"، وبعرضه على نيابة مركز طنطا، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.