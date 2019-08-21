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حبس "مسجل خطر" وصديقه بتهمة سرقة 105 ألف جنيه من سيارة مواطن بالتجمع

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:40 م
حبس "مسجل خطر" وصديقه بتهمة سرقة 105 ألف جنيه من سيارة مواطن بالتجمع سرقة أموال-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس "مسجل خطر"، و عاطل، بتهمة سرقة حقيبة بداخلها 105 ألف جنيه، من داخل سيارة أحد المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول،  من ضبط (مسجل خطر "سرقات عامة" مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات "، وآخر عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة")، لقيامهما بالاشتراك مع آخر  مقيم بمحافظة بالمنيا "جارى تحديده وضبطه"، بارتكاب واقعة سرقة (حقيبة بداخلها مبلغ مالى 105 ألف جنيه، جهاز " لاب توب"، هارد ديسك)، من داخل سيارة ملك أحد المواطنين، حال توقفها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم.
 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى قدره 46,500 ألف جنيه  - 2 هاتف محمول – شاشة)، وأقرا بشرائهما الهواتف المحمولة والشاشة المضبوطة من متحصلات الواقعة،  وإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.
 
 
 

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