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حبس عاطل ضبط وبحوزته ستروكس فى المنوفية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:41 م
حبس عاطل ضبط وبحوزته ستروكس فى المنوفية استروكس - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل وبحوزتة كيلو إستروكس ،وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات  

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن العقيد تامر الزهار مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية،برئاسة الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث مركز أشمون،  من ضبط محمد .ا.ا عاطل وبحوزتة كيلو إستروكي وفرد خرطوش ،وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 


المنوفيه

امن المنوفيه

مركز اشمون

استروكس

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