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حبس عاطل بتهمة حيازة هيروين وحشيش فى مدينة نصر

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:33 م
حبس عاطل بتهمة حيازة هيروين وحشيش فى مدينة نصر مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

 

وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، تفيد قيام أحد العناصر الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية بمدينة نصر، سبق إتهامه فى عدد 7 قضايا أخرهم قضية مخدرات، ومحكوم عليه فى قضيتى " سرقة، سلاح أبيض "، بالإتجار فى المواد المخدرة بكميات كبيرة على نطاق واسع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزته كيلو هيروين و310 جرام، 150 جرام حشيش، 100 قرص مخدر، 40 ألف جنيها، 2 هاتف محمول، ميزان".

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة، بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والميزان للتجزئة واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مدينة نصر

عقوبة الاتجار فى المخدرات

الحشيش

قسم مدينة نصر

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