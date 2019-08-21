حبس صاحب مصنع لحيازته أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بمدينة بدر

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس صاحب مصنع، لتصنيع الأدوية مجهولة المصدر، وحيازة أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأن مستندات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال إدارة مباحث التموين، من "ضبط.ا.ح"، 32 سنة، مسئول عن مصنع أدوية بمدينة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها والتصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 4800 كيس اعشاب " لحالات انتفاخ الاطفال"1200 كيس اعشاب " مهدئ للاطفال" ، 8775 كيس اعشاب " لعلاج فقر الدم " ، 2000 كيس بودرة اطفال "مكمل غذائي"، 1240 عبوة "مكمل غذائى للاطفال"، 1008 عبوة دواء " لرفع مناعة الاطفال"، 240 كيس " لعلاج الانيميا للاطفال"، 2 طن بودره " معبأة داخل أجولة "،91 كيلو مكمل غذائى " لتضخيم العضلات"،70 كيلو كامينا " مكسبات طعم "، 30 كيلو ألوان صناعية، 275 كيلو ديكسا روز " خامات تصنيع "،500 كيلو مبيض قهوه نباتى، 500 كيلو سكر أوروبى، 500 كيلو شرش لبن، 50 كيلو كاكاو، 375 كيلو صودا، 250 كيلو ملح ليمون، 450 كيلو لبن بودره، 50 كيلو فانيليا، 20 زجاجة ماء جوزة الطيب، 9 أدوات تصنيع ، 250 كيلو ورق تغليف، 50000 استيكر لأعشاب أنواع مختلفة، 85000عبوات فارغه " معدة للتعبئة " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.