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حبس صاحب مصنع لحيازته أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بمدينة بدر

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:15 م
حبس صاحب مصنع لحيازته أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بمدينة بدر مكملات غذائية-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس صاحب مصنع، لتصنيع الأدوية مجهولة المصدر، وحيازة أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأن مستندات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وتمكن رجال إدارة مباحث  التموين، من "ضبط.ا.ح"، 32 سنة، مسئول عن مصنع أدوية بمدينة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع  الأدوية من مواد مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها والتصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثر بداخل المصنع على 4800 كيس اعشاب " لحالات انتفاخ الاطفال"1200 كيس اعشاب " مهدئ للاطفال" ، 8775 كيس اعشاب " لعلاج فقر الدم " ، 2000  كيس بودرة اطفال "مكمل غذائي"، 1240 عبوة "مكمل غذائى للاطفال"، 1008  عبوة دواء " لرفع مناعة الاطفال"، 240   كيس " لعلاج الانيميا للاطفال"، 2  طن بودره " معبأة داخل أجولة "،91  كيلو مكمل غذائى " لتضخيم العضلات"،70  كيلو كامينا " مكسبات طعم "، 30  كيلو ألوان صناعية، 275  كيلو ديكسا روز " خامات تصنيع "،500  كيلو مبيض قهوه نباتى، 500  كيلو سكر أوروبى، 500  كيلو شرش لبن، 50  كيلو كاكاو، 375  كيلو صودا، 250  كيلو ملح ليمون، 450  كيلو لبن بودره، 50  كيلو فانيليا، 20   زجاجة ماء جوزة الطيب، 9 أدوات تصنيع ، 250  كيلو ورق تغليف، 50000  استيكر لأعشاب أنواع مختلفة، 85000عبوات فارغه " معدة للتعبئة " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
 
 
 

مكملات غذائية

نيابة الشروق وبدر

ادوية مجهولة المصدر

مباحث التموين

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