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حبس تشكيل عصابى تخصص فى نشل هواتف السيدات بمصر القديمة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:29 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى نشل هواتف السيدات بمصر القديمة سرقة هاتف محمول-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة هواتف السيدات بأسلوب الخطف، فى دائرة القسم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بضبط عاطلين سرقا هاتف محمول من إحدى السيدات حال سيرها، مستقلان "توك توك" فى مصر القديمة.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وارتكبا 3 حوادث سرقة، وباعا المسروقات لعميلهما "سيئ النية".

 

وعلى الفور تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة التى اتخذت قرارها المتقدم.

 


سرقة هواتف محمولة

طرق سرقة الهواتف

محكمه جنوب القاهره

نيابه مصر القديمة

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