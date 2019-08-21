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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات في النزهة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:07 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات في النزهة سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمر ضياء الأحمداوى وكيل أول نيابة النزهة، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق ،كونوا اخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع. 
 
 
وتمكنت مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط "رجب . ع"  35 سنة،  عاطل، و"صالح . س" ،  31 سنة، عاطل ومقيم منشية طنطاوي والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 18180 لسنة 2018م سنورس / فيوم " تبديد " والمقضى فيها بالحبس 6 شهور ، حال استقلالهما السيارة رقم أ ن ق 846 ماركة هيونداي إلنترا حمراء اللون موديل 2016م "بدون ترخيص" وبحوزتهما حقيبة بداخلها (كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة، 2 مفك، قطع بوجيهات، مفتاح انجليزي، واير،  سلاح أبيض "كتر".
 
وبمناقشة المتهمين عن مصدر السيارة اعترفا بسرقتها بإسلوب " كسر الزجاج والمفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأضافا بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم التوصل إلى مالك السيارة وتبين أنه يدعي محمد أحمد. م،  34   سنة، مستخلص جمركى.
 
وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بذات الأسلوب واعترفا بارتكاب حادث سرقة أخرى، وتم بارشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماهما بالسرقة، وأضاف المجني عليه الأول بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.
 

سرقة السيارات

النزهة

عقوبة السرقة

قسم النزهة

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