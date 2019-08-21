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جى بى مورجان: تعريفات ترامب على الصين تكلف العائلات الأمريكية 1000 دولار شهريا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:58 م
جى بى مورجان: تعريفات ترامب على الصين تكلف العائلات الأمريكية 1000 دولار شهريا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى

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ذكر تقرير صادر عن بنك "جى بى مورجان"، أن التعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الصين ستكلف العائلات الأمريكية نحو 1000 دولار سنويا.

 

وبحسب التقرير الذى نشرت شبكة "سى.إن.إن" مقتطفات منه، الأربعاء، فإنه التكلفة المقدرة على الاسرة الأمريكية جراء التعريفات التى قام ترامب بفرضها بالفعل تبلغ 600 دولار سنويا، وهذا المبلغ قد يرتفع إلى 1000 دولار إذا مضى الرئيس الأمريكى فى خطته لفرض مزيد من التعريفات الجمركية على 300 مليار دولار من البضائع التى يتم استيرادها من الصين.

 

وتقول الشبكة الإخبارية إن هذه التقديرات تظهر أن الرئيس الأمريكى يلعب بالنار من خلال توسيع الحرب التجارية مع الصين لتشمل فرض تعريفات جمركية على طيف واسع من البضائع الاستهلاكية، بما فى ذلك العاب الفيديو واجهزة التليفزيون والملابس. وقال دوبرافو لاكوس بوجاس، الخبير لدى جى بى مورجان فى التقرير الذى تم ارساله للعملاء "إن التعريفات سوف تؤثر بشدة على محفظة المستهلك/الناخب الأمريكى قبيل انتخابات 2020".


التعريفات الجمركية

الصين

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

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