تنفيذ 1193 حكما وضبط 107 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1193 حكمًا متنوعًا منها 877 حكمًا جزئيا و41 حكم مستأنف و222 حكم غرامات و50 حكم مخالفات وضبط 3 هارببين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 8200 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 107 متهمًا هاربا محكومًا عليه وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.