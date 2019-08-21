تنسيق 2019.. تعرف على قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 5 سنوات

يستقبل موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، رغبات طلاب الشهادات الفنية بمختلف التخصصات، وينشر "اليوم السابع"، قواعد قبول الشهادات الفنية نظام الـ 5 سنوات؛ حتى تكون مرشدا لهؤلاء الطلاب خلال عملية تسجيل رغباتهم.

1- يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية ( نظام الخمس سنوات ) ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية "شعبة تمريض عام "هذا العام 2019 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئات من الطلاب فى العام الجامعى 2020/2019.

2- فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة – التربية "الكليات التى بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية – الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - التمريض - الهندسة – الفنون التطبيقية – الآثار – الفنون الجميلة - التعليم الصناعي) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافى مع مراعاة الشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتى منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

3- يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75 % فأكثر من المجموع الكلى للدرجات فى شهادة الدبلوم الفنى بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية..

4- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية. (فيما عد كليات التعليم الصناعى باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها)ويكون ثلثى هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

5- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حدة فى ضوء ما يلي:

(أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب فى شهاداتهم الفنية الناجحين فيها.

(ب) ترتيب رغبات الطلاب.

(ج) الأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب (نسبة 10 % سالفة الذكر)..

6- عدم التقيد بالتخصص الذى درسه الطالب فى الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات (الهندسة – التربية - التعليم الصناعي) بالجامعات المصرية وفقًا للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولي. وذلك عدا الشعب التالية:

* شعبة معامل بيولوجية : تقبل بكليات الزراعة.

* شعبة ترميم الآثار: تقبل بكليات الآثار وكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة(فنون) بعد النجاح فى اختبارات القدرات.

7- قبول الطلاب الـ 50 الأوائل فى كل شهادة من الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءً من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها.