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تعليم الجيزة: صيانة مدارس بالهرم بـ12 مليون جنيه لاستيعاب الكثافات

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:00 ص
تعليم الجيزة: صيانة مدارس بالهرم بـ12 مليون جنيه لاستيعاب الكثافات أعمال صيانة بمدارس الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أشرف سلومة، مدير عام إدارة الهرم التعليمية، بالجيزة، أنه جارى أعمال صيانة كاملة لعدد كبير من المدارس بنطاق حى الهرم، بالجهود الذاتية،  لزيادة استيعاب الكثافات، بالإضافة إلى افتتاح مدرستين جديدتين.
 
وأضاف مدير عام إدارة الهرم التعليمية، فى تصريحات صحفية، أنه تم إضافة 16 فصل بمدرسة الفراعنة الرسمية، بالجهود الذاتية، بلغت تكلفتها 8 مليون جنيه، كما تم صيانة مجمع منشأة البكارى وتجديد الحمامات، بتكلفة إجمالية 250 ألف جنية، وكذلك صيانة مدرسة أحمد بهجت .
 
وأشار سلومة  ،إلى أنه تم افتتاح مدرستى هضبة الأهرام الرسمية ، وأمهات المؤمنين للتعليم الأساسى، وجارى الانتهاء من أعمال صيانة مدرسة أبو الهول صيانة كاملة ودهان المدرسة وصيانة الصرف الصحى وتركيب مراوح جديدة بتكلفة مليون جنيه تقريبا ، كما تتم الصيانة فى عدد أخر من المدارس مثل "الصفا والمروة، وشهداء الحرية تجديد حمامات بالمشاركة المجتمعية، بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه تقريبا لكل مدارس الهرم.
 
 

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