تركى آل شيخ يعلن عن سيارة موديل 2019 لمن يتوقع نتيجة مباراة "الميريا وريسينق سانتاندر"

كتب أيمن رمضان

أطلق المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، جائزة تتمثل فى سيارة موديل 2019، لمن يتوقع نتيجة مباراة الميريا وريسينق سانتاندر، والتى ستقام يوم 24 من الشهر الجارى .

وكتب "آل شيخ" عبر حسابه على "فيسبوك"، :"إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم. سأبدأ في الصفحة من اليوم، وعلى فترات متباعدة بمسابقة رياضية أو فنية، وستكون هناك جائزة قيمة إن شاء الله تسعدكم للمحظوظ الذي سيتم اختياره.. الجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩.. الآن سأذكر لكم شروط المسابقة:

1. الإجابة الصحيحة على السؤال

2. عمل لايك وشير لهذا البوست

3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو.

1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh

2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik

3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/

4. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria

5. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab

6. حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/

7. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij

8. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA

9. حساب شركة فيولين في تويتر: https://twitter.com/Violin_ENT

10. حساب شركة فيولين في فيسبوك: https://www.facebook.com/ViolinEntertainment/

11. قناة شركة فيولين في يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UChajZzwUuhgEPgib0ykmX-w

واختتم آل شيخ رسالته عبر موقع "فيسبوك"، "السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا وريسينق سانتاندر القادمة والتي ستقام يوم ٢٤/٠٨/٢٠١٩ الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة. اخر موعد لقبول التوقعات هو قبل بداية المباراة بالتوفيق للجميع".