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ترقية وكيل صحة الجيزة وتعيين مدير صحة الوادى الجديد بديلا لها

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:24 م
ترقية وكيل صحة الجيزة وتعيين مدير صحة الوادى الجديد بديلا لها ترقية الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بديوان عام الوزارة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدرت وزارة الصحة قرارا رقم (511) لسنة 2019 بترقية الدكتورة هناء حمدى سرور من وكيل وزارة الصحة بالجيزة إلى قائم بأعمال رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بديوان عام الوزارة، وتم تعيين الدكتورة سيدة على مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، خلفا لها.
 
كما أصدرت الوزارة قرار رقم 513 لسنة 2019 بتكليف الدكتور أحمد عبد الحليم محروس، أخصائى أول طب بشرى بمديرية الصحة بالجيزة، ليكون قائم بأعمال مدير مديرية الصحة بالوادى الجديد.
 
وأصدرت الوزارة قرار بتجديد ندب الدكتورة أمانى محمود الإمام، مدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة بالقاهرة للعمل وكيلا لمديرية الشئون الصحية بالجيزة لشئون الطب العلاجى لمدة عام.
 
 
صحة الجيزة
صحة الجيزة

صحة الجيزة
صحة الجيزة

 

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الجيزة

صحة الجيزة

صحة الوادي الجديد

محافظة الجيزة

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