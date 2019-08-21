ترامب يلغى زيارة للدنمارك بعد رفض كوبنهاجن بيع جزيرة جرينلاند

رويترز

ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل سبتمبر بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.

وقال ترامب فى منشور على تويتر "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر فى غضون أسبوعين لوقت لاحق".

وأضاف "وفرت رئيسة الوزراء قدر كبير من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد فى وقت ما فى المستقبل".