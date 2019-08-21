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ترامب ومادورو: اتصالات على مستوى عال تجرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:03 ص
ترامب ومادورو: اتصالات على مستوى عال تجرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا ترامب
واشنطن (أ ش أ)

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن اتصالات على مستوى عال تجرى بين كراكاس وواشنطن، فى تصريحات أكدها الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الذى أوضح أن هذه المشاورات تجرى "منذ أشهر".

وقال الرئيس الأمريكى إننا "نتواصل مع ممثلين عدة فى فنزويلا لمساعدتها قدر ما نستطيع"، مضيفا أن فنزويلا قبل 15 عاما كانت واحدة من أغنى الدول، والآن هى واحدة من أفقر الدول.

من جانبه، قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ـ حسبما أفادت قناة ( سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الأربعاء، إن هناك اتصالات منذ أشهر بين موظفين فى حكومة الولايات المتحدة وبين حكومته، مضيفا أن هذه المحادثات تتم بموافقته.

وكان قائد القيادة الجنوبية للولايات المتحدة الأدميرال كريج فالر قد أكد أن البحرية الأمريكية "مستعدة للقيام بما يلزم" فى فنزويلا بعدما تحدث الرئيس ترامب عن إمكانية فرض حظر شامل على هذا البلد.

يذكر أن الولايات المتحدة أول دولة تعترف فى بداية العام بزعيم المعارضة الفنزويلى خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.. وفرضت واشنطن حظرا نفطيا على فنزويلا فى أبريل الماضى لتصعيد الضغط على مادورو وإجباره على التخلى عن السلطة.

 

 


ترامب

امريكا

فنزويلا

مادورو

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