تحقيقات قتل ربة منزل لحماها بالمقطم: عرض عليها مالا لممارسة الرذيلة معاها

كتب سليم على

استكملت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها الموسعة فى واقعة قتل ربة منزل حماها فى المقطم.

وقالت المتهمة خلال تحقيقات النيابة، أنها قامت بارتكاب الواقعة، بسبب خلافاتها الأسرية مع زوجها وعائلته وتركه لها فى منزل والده واختفائه منذ شهر رمضان.

وأضافت، أن والده يتحكم بها ويسيطر عليها ويمنعها من الخروج وشراء متطلبات أولادها، ودائمًا يهددها بالاتصال بنجله وإخباره بسوء سلوكها، حتى يوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة أسفرت عن تعديها عليه بالسكين.

وأكدت المتهمة، أن المجنى عليه حاول التعدى عليها والتحرش بها جنسيًا عدة مرات، حيث استيقظت عدة مرات على يديه وهى تلامس جسدها فنهرته، وتوجهت إلى إحدى جيرانها، وعقب عودتها طلب منها الجلوس لمصالحته، ثم عاود ملامسة أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها مبلغًا ماليًا مقابل ممارسته الرذيلة معها، فتعدت عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين»، مشيرة إلى أنه اعتاد على فعل ذلك أثناء تواجدها فى المطبخ لإعداد الطعام.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المقطم يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالمقطم، يفيدون فيه بالعثور على جثة عجوز.

بسؤال زوجة نجل المتوفى "منال. أ" 25 سنة، ربة منزل، قررت أنها حال عودتها لشقة سكنها عثرت على جثة المتوفى، واكتشفت مقتله ونفت علمها بملابسات الحادث، وبإعادة مناقشتها تبين اختلاقها هذه الرواية، وأنها وراء ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.