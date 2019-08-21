سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تحرير 621 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطية المخدرات أثناء القيادة فى أسوان

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:35 م
تحرير 621 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطية المخدرات أثناء القيادة فى أسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.
 
تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، وأسفرت الحملة عن تحرير 621 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 3 مركبات توك توك و7 دراجات  نارية بدون ترخيص.
 
وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان - دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى مخدر حشيش وبانجو، وتحرير 130 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 75 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش.
 
وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 80 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 195 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق  .
  
 

 


اسوان

حملة مرورية

مرور اسوان

تعاطى سائقين المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

جمال محمد على: وضع إستراتيجية لإعداد كوادر من المدربين لتأهيلهم للعمل

جمال محمد على: وضع إستراتيجية لإعداد كوادر من المدربين لتأهيلهم للعمل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة