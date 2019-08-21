تحرير 621 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطية المخدرات أثناء القيادة فى أسوان

وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان - دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى مخدر حشيش وبانجو، وتحرير 130 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 75 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 80 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 195 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .