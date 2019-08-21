تحرير 1716 مخالفة متنوعة وضبط أسلحة نارية بحوزة 5 متهمين بالمحافظات

الأقصر - أحمد مرعى الإسماعيلية - صبرى غانم

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، فى ضبط عدد من الأسلحة النارية برفقة 5 متهمين فى مدينتى القرنة وأرمنت غربى المحافظة، وذلك فى حملات لضبط حائزى الأسلحة، بناء على تعليمات اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، واللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بالأقصر.

ففى مدينة القرنة غربى الأقصر تمكن الرائد محمد غريب معاون أول مباحث مركز شرطة القرنة، من ضبط "أ م أ"، مقيم الغربى قامولا، بحوزته بندقية آلية و25 طلقة، وفى مدينة أرمنت تمكن الملازم أول محمد خلاف، معاون مباحث مركز شرطة أرمنت، من ضبط "ح ح م"، 25 سنة، عاطل، ومقيم المحاميد بحري، وبحوزته فرد روسى و3 طلقات من العيار.

وتمكن النقيب هيثم شعبان معاون مباحث مركز شرطة أرمنت، من ضبط كل من "ع ع ا" 24 سنة، عامل وبحوزته فرد روسى محلى الصنع داخل كيس بلاستيكى أسود اللون، و"ع ع س" 53 سنة مدرس، وبحوزته فرد خرطوش، و"ح ا أ" 43 سنة، سائق ومقيم ذات الناحية وبحوزته فرد خرطوش، تم تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

وشنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1716 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 548 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و73 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و101مخالفة انتظار خاطئ وحجز20 سيارة و186 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير 39 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 30 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و41 مخالفة بيئة و147 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 35 مخالفة خط السير و38 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و40 مخالفة عدم صلاحية الاطارات و الفرامل والأنوار وسحب 38 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 43 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و57 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

وتم العثور على سيارتين متروكتين و31 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 41 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و74 مخالفة مواقف عشوائية و34 مخالفة طمس لوحات معدنية و54 مخالفة تحميل ركاب بالأجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.