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تحرير 1140 مخالفة وفحص 46 شخصا جنائيا فى حملات مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:40 ص
تحرير 1140 مخالفة وفحص 46 شخصا جنائيا فى حملات مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية.

 

 وأسفرت الحملة عن تحرير 1140 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

 

كما نفذت المديرية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 12 مزرعة بدائرة مركز السادات، وفحـص 25 شخصا، كما تم فحص 34 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 21 شخصا، وتبين وجود  4 عاطلين هاربين من 7 أحكام قضائية.

 

 

 

 

 

 


المنوفية

حملة مرورية

السادات

فحص

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