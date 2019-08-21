تجديد حبس متهمين بحيازة كيلو حشيش بالسلام 15 يوما

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمين بحيازة كيلو من مخدر الحشيشبالسلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونجحت إدارة مكافحة المخدرات، فى ضبط شخصين، سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا آخرهم "مخدرات"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,340 كيلو جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم تحرير باتخاذ الإجراءات القانونية.