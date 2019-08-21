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تجديد حبس متهمين بحيازة كيلو حشيش بالسلام 15 يوما

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:29 م
تجديد حبس متهمين بحيازة كيلو حشيش بالسلام 15 يوما مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمين بحيازة كيلو من مخدر الحشيشبالسلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

ونجحت إدارة مكافحة المخدرات، فى ضبط شخصين، سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا آخرهم "مخدرات"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,340 كيلو جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

 

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم تحرير باتخاذ الإجراءات القانونية.


تجارة المخدرات

تجارة الحشيش

نيابة السلام

قسم السلام

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