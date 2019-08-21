تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وكثافة التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 7 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية وكثافة التشغيل التي تشهدها بعض شركات الطيران، تزامنا مع عودة الحجاج وسفر العاملين إلى الخارج.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السعودية 318 المتجهة المدينة تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل،كما تأخرت رحلتيها 308 و386 المتجهتا إلى جدة ساعتين لكثافة التشغيل في الرحلات الجوية التي تشهدها الخطوط السعودية مع عودة الحجاج.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط الروسية 401 المتجهة إلى موسكو تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة ونصف لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 552 المتجهة إلى الكويت ساعة لظروف التشغيل.

وأوضحت المصادر أن الخطوط السعودية ألغت رحلتها الإضافية 3332 المتجهة إلى المدينة المنورة لعدم جدواها إقتصاديا، كما ألغت الشركة المصرية العالمية للطيران رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.