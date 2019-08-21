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تأجيل محاكمة 3 أمناء شرطة بتهمة تزوير محررات رسمية بقسم المطرية لـ20 أكتوبر

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:58 م
تأجيل محاكمة 3 أمناء شرطة بتهمة تزوير محررات رسمية بقسم المطرية لـ20 أكتوبر أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت محكمة جانيات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 أمناء شرطة بتهمة تزوير محررات رسمية، لجلسة 20 أكتوبر المقبل لسماع شهود الإثبات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "عرفة. ع. س"، 53 عامًا، أمين شرطة، "محبوس"، "أشرف.ف.د"، 40 عامًا، أمين شرطة "محبوس"، و"علاء. س. ي"40 عامًا بالمعاش"هارب".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار، محمد عامر جاد، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقى العفيفى، وأيمن عبد اللطيف سلام، وسامح السيد حسين أبو كنة، وسكرتارية محمد جبر، وحسام عبد الرسول

وأسندت نيابة الأموال العامة، فى القضية رقم 9777 لسنة 2019 جنايات قسم المطرية، المقيدة برقم 613 لسنة 2019 كلى شرق القاهرة، وبرقم 302 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 71 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، للمتهم الأول والثانى، بصفتهما موظفين عمومين"أمناء شرطة بقسم المطرية ومختصين باستيفاء المحاضر بنيابة المطرية"، حصلا للمتهم الثالث بدون حق على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن عهد الأول للثانى بالمحضر 7797 لسنة 2017 إدارى المطرية والمقيدة 886 لسنة 2018، حيازات شرق القاهرة لاستيفائه لمصلحة المتهم الثالث، فانتقل المتهم الثانى إلى العين محل النزاع وأثبت بمحضره حضور وسؤال وتوقيع كل من "أحمد. ا. س"، و" عبد الله. أ.إ"، و"عبد الله.ح.ع"، كجيران ملاصقين للعين، و"أشرف.م.ع"، ونسب إليهم القول بحيازة المتهم الثالث للعين محل النزاع قبل بدء النزاع خلافا للحقيقة، قاصدين تظفيره بمنفعة اصطناع الأدلة التى ترتب عليها صدور قرار تمكينه من العين محل النزاع.

ونسبت للمتهم الثالث، اشتراكه مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام "الأول"، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما، بأن حرر شكوى زعم فيها اغتصاب حيازته للعين محل النزاع، وأمدهما بالبيانات المراد إثباتها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجهت للمتهم الثانى، تهمة ارتكاب تزوير محررات رسمية، وهى محضر جمع الاستدلالات المؤرخان" 22/ 4/ 2018، 13/ 11/ 2018"، حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت حضور وسؤال وتوقيع كل من "أحمد. ا. س"، و" عبد الله. أ.إ"، و"عبد الله.ح.ع" كجيران ملاصقين للعين، و"اشرف.م.ع"، كرجل الإدارة ونسب إليهم القول بحيازة المتهم الثالث للعين محل النزاع قبل بدء النزاع خلافا للحقيقة.

كما وجهت للمتهم الأول والثالث، تهمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى على ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، واتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالبيانات والأقوال المراد إثباتها، فحرر المتهم الثانى المحررين، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وقيام جميع المتهمين باستعمال المحررين موضوع الاتهام بأن قدموها إلى نيابة المطرية محتجين بما ورد بهم من بيانات مع علمهم بتزويرها.


تزوير

تزوير محررات رسمية

محاكمة امناء شرطة

جنايات القاهرة

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