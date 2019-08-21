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بوتين: الاختبار الصاروخى الأمريكى الأخير أثار مخاوف جديدة لدى روسيا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:08 م
بوتين: الاختبار الصاروخى الأمريكى الأخير أثار مخاوف جديدة لدى روسيا بوتين
أ ش أ

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 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اختبار الولايات المتحدة لصاروخ جديد مؤخرًا أثار مخاوف جديدة لدى روسيا، معتبره أمرًا يستدعي رداً لذلك.
 
وأضاف بوتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء بعد محادثاته مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في العاصمة هلسنكي، أن الاختبار الأمريكي يشير إلى أن واشنطن بدأت العمل على تطوير الصاروخ قبل فترة كبيرة من إعلانها نيتها الانسحاب من المعاهدة، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، موضحًا أن الاختبار يعني لروسيا "ظهور تهديدات جديدة سنرد عليها وفقاً لذلك".
 
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت أول أمس اختبارها لصاروخ كروز توماهوك يُطلق من الأرض يمكن أن يحمل رأسًا نووية وإنه نجح في إصابة أهدافه بعد قطعه مسافة تجاوزت 500 كيلومتر في أول تجربة لها بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تم التوصل إليها بين الطرفين عام 1987

بوتين

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روسيا

القوى النووية

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