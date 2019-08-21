بنيران صديقة..الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مدنية خفيفة فى الجولان

فى مفاجأة من العيار الثقيل ، كشفت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى الإسرائيلي النقاب عن أن الجيش الإسرائيلى أسقط طائرة إسرائيلية مدنية خفيفة بنيران صديقة .
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن القوات الاسرائيلية أطلقت النيران نحو طائرة مدنية كانت تحوم فى أنحاء منطقة الجولان المحتلة و أشتبه فى أنها تقوم بعمليات تصوير، قادمة من الأراضى السورية .
وأضاف التلفزيون الإسرائيلى أن القوات الإسرائيلية الموجودة بالجولان رصدت تحرك الطائرة حول الجولان فتم التعامل معها من خلال إطلاق النار عليها فأدى إلى تسريب البنزين من الطائرة وهبوطها على الارض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة