بنيران صديقة..الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مدنية خفيفة فى الجولان

كتب- هاشم الفخرانى

فى مفاجأة من العيار الثقيل ، كشفت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى الإسرائيلي النقاب عن أن الجيش الإسرائيلى أسقط طائرة إسرائيلية مدنية خفيفة بنيران صديقة .

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن القوات الاسرائيلية أطلقت النيران نحو طائرة مدنية كانت تحوم فى أنحاء منطقة الجولان المحتلة و أشتبه فى أنها تقوم بعمليات تصوير، قادمة من الأراضى السورية .

وأضاف التلفزيون الإسرائيلى أن القوات الإسرائيلية الموجودة بالجولان رصدت تحرك الطائرة حول الجولان فتم التعامل معها من خلال إطلاق النار عليها فأدى إلى تسريب البنزين من الطائرة وهبوطها على الارض.