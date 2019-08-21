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بنجلاديش تؤيد الهند فى قرار إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:39 ص
بنجلاديش تؤيد الهند فى قرار إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الجيش الهندى ـ صورة أرشيفية
داكا (أ ش أ)

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عبر وزير الشئون الخارجية البنغالى "أبو الكلام عبد المؤمن" عن تأييد بلاده للهند فى قرارها الخاص بإلغاء الوضع الخاص لإقليم "كشمير".

وقال عبد المؤمن - حسبما ذكرت قناة (إنديا تى في) الهندية اليوم الأربعاء، إن بنجلاديش تؤكد أن إلغاء المادة 370 من جانب الحكومة الهندية تُعد مسألة داخلية لنيودلهي، مشيرًا إلى أن بلاده تطالب بضرورة أن يكون الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والتنمية أولوية لجميع الدول.

وكانت الهند قد أعلنت، فى وقت سابق من الشهر الجارى، إلغاء المادة 370 من دستورها، والتى تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية فى نيودلهى سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات فى المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلى بالمسائل الأخرى، مشددةً على أن ذلك أمر داخلى، وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، ووقف العلاقات التجارية معها، والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولى.

 


كشمير

بنجلاديش

ازمه كشمير

الهند

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