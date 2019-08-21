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بعد قليل.. نظر تجديد حبس النائب صلاح عيسى و3 آخرين فى قضية رشوة المقابر

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:00 ص
بعد قليل.. نظر تجديد حبس النائب صلاح عيسى و3 آخرين فى قضية رشوة المقابر ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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ينظر بعد قليل، قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، أمر تجديد حبس صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، أمرت فى 11 يوليو الجارى بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".

وكشفت التحريات الأمنية الأولية فى القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بأن النائب السابق صلاح عيسى، قام باستغلال نفوذه، كعضو فى مجلس النواب، والمجلس التنفيذى بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليونى جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م." و"ل. ف."، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة.


النائب صلاح عيسى

نيابة امن الدولة

الرقابه الاداريه

رشوة المقابر

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