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بعثة حج التضامن: تفويج أكثر من 5000 حاج حتى الآن

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:10 ص
بعثة حج التضامن: تفويج أكثر من 5000 حاج حتى الآن حجاج بيت الله-أرشيفية
رسالة المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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تستمر رحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات، وصرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، بأنه منذ بدء عمليات التفويج فى السابع عشر من أغسطس وحتى اليوم الأربعاء، بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم عائدين بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد إتمام نعمته عليهم بالحج قد بلغ 5233 حاجا، وأن إجمالى الحجيج الآن بالأراضى المقدسة 7095 حاجا، منهم 4649 بمكة المكرمة و2446 حاجا بالمدينة المنورة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.
 
وأضاف عبد الموجود، أنه من المقرر أن يشهد غدا الخميس 22 من أغسطس الجارى عودة 580 حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الشرقية والقاهرة والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، على أن يتم التفويج من مطار جدة إلى مطار القاهرة، مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى لتفويج 12 ألف حاج هم بعثة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية.
 
وكان عبد الموجود قد شهد احتفال بعثة القليوبية امس بحجيجها والبدء بتفويجهم إلى أرض الوطن بعد تمام مناسك الحج حيث قدم ضيوف الرحمن الشكر لوزارة التضامن على كل الخدمات والرعاية التى قدمت لضيوف الرحمن والتى جعلتهم متفرغين تماما للعبادة وأداء المناسك بسهولة ويسر .
 
وقام عبد الموجود بعدد من الزيارات التفقدية للجان المطارات للتأكد من توافر كافة الخدمات والتيسيرات للحجيج وسرعة إنهاء إجراءات العودة، وأن أعضاء البعثة يؤدون عملهم وسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى .
 
وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى ان هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وان حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام .

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