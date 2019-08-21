بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سلسلة متاجر وولمارت رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا فى ولاية نيويورك ضد شركة تسلا تتهمها فيها بالتسبب فى ما لا يقل عن سبعة حرائق على اسطح متاجرها.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، أن سلسلة من الحرائق فى متاجر وولمارت، فى السنوات الأخيرة الماضية، تركت عملاق التجزئة فى حيرة بشأن الأسباب وراء اندلاعها. ورفعت الشركة المالكة للمتاجر دعوى قضائية ضد شركة تسلا تتهمها بخرق العقد بينهما، قائلة إن الحرائق على اسطح المتاجر بين عامى 2012 و2018 كانت نتيجة مشاكل الألواح الشمسية التى ركبتها الشركة.

وأكدت الشكوى أن تسلا متورطة فى "إهمال واسع النطاق ومنهجى" و"فشلت فى الالتزام بممارسات الصناعة الحكيمة فى تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية." وقالت إن اللوحات تم تركيبها على أسطح أكثر من 200 من 5000 فرع لوول مارت فى أنحاء الولايات المتحدة.