سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

برنامج الأغذية العالمى يستأنف توزيع المساعدات في صنعاء

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:31 م
برنامج الأغذية العالمى يستأنف توزيع المساعدات في صنعاء مساعدات غذائية -ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استأنف برنامج الأغذية العالمى، اليوم الأربعاء، توزيع الطعام على 850 ألف شخص في العاصمة اليمنية صنعاء بعد توقف دام شهرين، وذلك عقب توصله إلى اتفاق مع الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على المدينة.

كان البرنامج التابع للأمم المتحدة قد أوقف تقديم معظم المساعدات في صنعاء في 30 من يونيو حزيران لمخاوف من تحويل الغذاء بعيدا عن المحتاجين، وأبقى فقط على البرامج المخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات.

وتجمع عشرات الأشخاص عند مركز لتوزيع الغذاء في صنعاء للحصول على الطحين "الدقيق" وزيت الطعام والبقوليات والملح والسكر.

ويعاني أكثر من ثلثي سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي وتصل مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى حوالي 11 مليون شخص هناك شهريا.


اليمن

صنعاء

الحوثين

الغذاء العالمى

برنامج الغذاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 29 ميدالية

شاهد.. مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 29 ميدالية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة