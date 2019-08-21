برنامج الأغذية العالمى يستأنف توزيع المساعدات في صنعاء

رويترز

استأنف برنامج الأغذية العالمى، اليوم الأربعاء، توزيع الطعام على 850 ألف شخص في العاصمة اليمنية صنعاء بعد توقف دام شهرين، وذلك عقب توصله إلى اتفاق مع الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على المدينة.

كان البرنامج التابع للأمم المتحدة قد أوقف تقديم معظم المساعدات في صنعاء في 30 من يونيو حزيران لمخاوف من تحويل الغذاء بعيدا عن المحتاجين، وأبقى فقط على البرامج المخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات.

وتجمع عشرات الأشخاص عند مركز لتوزيع الغذاء في صنعاء للحصول على الطحين "الدقيق" وزيت الطعام والبقوليات والملح والسكر.

ويعاني أكثر من ثلثي سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي وتصل مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى حوالي 11 مليون شخص هناك شهريا.