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بدء اللجنة الثانية للأدبى بامتحان الدور الثانى للثانوية الأزهرية بمادة النصوص

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:24 ص
بدء اللجنة الثانية للأدبى بامتحان الدور الثانى للثانوية الأزهرية بمادة النصوص الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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بدأ الآن طلاب الدرو الثانى للثانوية الأزهرية ، اللجنة الثانية، بامتحانات الدور الثانى، فى يومها الخامس، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان مادة الأدب والنصوص، التى تستمر حتى الواحدة والنصف ظهرا، بعدما أدى طلاب القسم الأدبى فى اللجنة الأولى امتحان مادة التفسير، دون وجود أى شكاوى.

يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116.


الثانوية الازهرية

تنسيق الازهر

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

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