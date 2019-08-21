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انتهاء فحص سيارات تصادم الصف المتضررة.. والنيابة تتسلم التقرير خلال أيام

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:32 م
انتهاء فحص سيارات تصادم الصف المتضررة.. والنيابة تتسلم التقرير خلال أيام حادث تصادم-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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انتهى المهندس الفنى المكلف بقرار من النيابة العامة فى جنوب الجيزة من فحص السيارات المتضررة جراء حادث تصادم الصف والذى أسفر عن مصرع وإصابة 15 مواطنا، ومن المقرر أن يعد تقرير لتسليمه لجهات التحقيق خلال الفترة المقبلة.

 

كانت سيارة نقل ثقيل "تريلا"، اصطدمت بسيارة ميكروباص بطريق الصف، صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.

 

وتوصلت التحريات الأولية، إلى أن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث، وأن الضحايا مقيمين بأطفيح، وتم رفع اثار الحادث من الطرى، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى جنوب الجيزة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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