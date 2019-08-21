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انتشال جثة لاعب كرة قدم غرق فى نهر النيل بالصف. . صور

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:36 م
انتشال جثة لاعب كرة قدم غرق فى نهر النيل بالصف. . صور عبد الله سامي لاعب كرة قدم
كتب بهجت أبو ضيف

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة عبد الله سامي، لاعب كرة قدم، عقب غرقه بنهر النيل بالصف. 
 
وجاري نقله الجثة إلى المستشفى، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لدفنه.
 
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الضحية عبد الله سامي، لاعب كرة قدم، ولعب لعدد من الأندية البارزة، مثل الشرقية للدخان، والفيوم، والاتحاد. 
 
وسادت حالة من الحزن بين أصدقاء الاعب، عقب إعلان خبر غرقه بنهر النيل، تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى عبد الله سامي غرق بنهر النيل بمنطقة المعدية، حرر محضر بالواقعة، وتم الاستعانة بقوات الإنقاذ
النهري، للبحث عن جثمانه، وأخطرت النيابة للتحقيق.
الاعب (1)
 
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