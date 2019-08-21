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انتحار عامل شنقا لمروره بأزمة نفسية فى العمرانية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:05 ص
انتحار عامل شنقا لمروره بأزمة نفسية فى العمرانية انتحار عامل-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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انتحر عامل بشنق نفسه بالعمرانية، لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بعقار في منطقة العمرانية. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عامل،  وأفادت تحريات رجال المباحث، التي أشرف عليها العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة،  انتحاره شنقا  لمروره بأزمة نفسية. 
 
وحرر العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية محضرا بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

انتحار بالعمرانية

انتحار عامل

أزمة نفسية

قسم العمرانية

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