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اليوم.. عودة 902 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية الى أرض الوطن

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:00 ص
اليوم.. عودة 902 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية الى أرض الوطن صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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يعود اليوم الأربعاء  902  حاجا من أعضاء الجمعيات إلى القاهرة، من محافظات الاسكندرية والجيزة والشرقية والقليوبية، على أن يتم التفويج من مطار جدة إلى مطار القاهرة  وتستمرعمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى.

كان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسيرعلى الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة .

 


التضامن

حجاج الجمعيات

عودة حجاج الجمعيات

حجاج الجمعيات من الشرقية والاسكندرية

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