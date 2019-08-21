اليوم.. عودة 902 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية الى أرض الوطن

كتب مدحت وهبة

يعود اليوم الأربعاء 902 حاجا من أعضاء الجمعيات إلى القاهرة، من محافظات الاسكندرية والجيزة والشرقية والقليوبية، على أن يتم التفويج من مطار جدة إلى مطار القاهرة وتستمرعمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى.

كان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسيرعلى الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة .