الهجرة تعقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية فى مدينة فرانكفورت

كتب محمود راغب

تواصل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارتها لألمانيا للمشاركة فى فعاليات المؤتمر العالمي لمؤسسة "الأديان من أجل السلام" فى نسخته العاشرة تحت شعار "رعاية مستقبلنا"، المنعقد بمدينة "لينداو" الألمانية، وذلك بحضور رئيس جمهورية ألمانيا فرانك والتر شتاينماير، ودكتور سونج جون كيم عضو برلمان كوريا الجنوبية، والكاهنة يونجين سا رئيسة قطاع التعاون الدولي بمؤسسة "ون البوذية" في كوريا الجنوبية، والدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، و فيصل بن معمر الأمين العام السابق لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

ويشهد المؤتمر مشاركة 100 دولة وحضور 900 ممثل ديني، وممثلين رفيعي المستوى لحكومات دول العالم، والأمم المتحدة، ومؤسسات أهلية، وممثلين من المجتمع المدني، وكبار الشخصيات والنشطاء في مجال نشر التسامح الديني.

وخلال الزيارة من المقرر أن تعقد وزارة الهجرة، لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في مدينة فرانكفورت الألمانية ، لاستعراض آخر مستجدات أنشطة الوزارة، بالإضافة إلى آخر الحملات التي أطلقتها بعنوان "No place like home" وكيف يمكن أن يشجعوا مجتمعاتهم المحيطة على زيارة مصر لقضاء عطلاتهم.