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"الهجرة" تطلق العدد الثامن من مجلة "مصر معاك" للمصريين فى الخارج

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:14 ص
"الهجرة" تطلق العدد الثامن من مجلة "مصر معاك" للمصريين فى الخارج العدد الثامن من مجلة "مصر معاك" للمصريين فى الخارج
كتب محمود راغب

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تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثامن من مجلتها الشهرية "مصر معاك"، التى أصبحت أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهرى.

وتضم المجلة، فى عددها الجديد، موضوعات هامة متعددة أبرزها إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجًا وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، والجزء الثاني من حوار مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر، والذي تضمن إجابات على أسئلة هامة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية والوسائل الممكنة لمعالجتها.

كما يبرز العدد إطلاق وزارة الهجرة لحملة مفيش زي مصر "no place like Egypt" والتي تستهدف الترويج السياحي لمصر عن طريق أبنائنا في الخارج.

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

لقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/2Z4Rib1

 

 

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مصر معاك

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