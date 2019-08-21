"الهجرة" تتابع حالة مواطن مصرى بأحد مستشفيات جنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الهجرة أن زوجة شاب مصرى مقيم بالخارج فى "كوازولو ناتال" بجنوب أفريقيا، تواصلت معها لمتابعة حالة زوجها الذى يتلقى العلاج اللازم لحالته على إثر حادث تعرض له بمدينة "ديربان"، حيث أصيب عموده الفقرى فضلا عن إصابته بكسور متعددة، ما دفع إلى حجزه في أحد المستشفيات هناك بوحدة الرعاية المركزة.

وفي هذا الصدد، تواصلت الوزارة مع مارى نخلة، رئيس الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا، التى تواصلت بدورها مع ممثلين للجالية فى المدينة وكذلك مع عدد من الأطباء، من أجل متابعة الحالة والوقوف على التطورات الطبية وتلقيه العلاج اللازم وإجراء العمليات الضرورية له، وقامت الوزارة بطمأنة أسرة المصرى واستعداد الجالية لاستقبالها فى مطار جوهانسبرج ونقلها للاطمئنان على زوجها.

وفى الإطار ذاته، تؤكد وزارة الهجرة حرصها على متابعة المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في أي مكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تجدد الوزارة شكرها لرموز الجاليات ورؤساء الكيانات المصرية بالخارج، الذين يقومون بدور كبير والتدخل الفورى والوقوف مع أى مواطن مصرى ويمثلون القوة الناعمة الحقيقة لمصر فى الخارج.



