النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة عثر عليها مقتولة فى الهرم

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحريات حول العثور على جزء من جثة سيدة بترعة المريوطية بالهرم، والتى تبين من خلالها أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، لشكه فى سلوكها.

وبناء على التحريات التى تسلمتها النيابة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليها.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جوال يحتوى على جزء من جثة سيدة بترعة المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجزء المعثور عليه، هو الجزء الأسفل من الجثة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، هوية المجنى عليها، وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لشكه فى سلوكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.