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المفوضية الأوروبية: خمس دول بالاتحاد ستستقبل مهاجرى السفينة أوبن آرمز

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:33 م
المفوضية الأوروبية: خمس دول بالاتحاد ستستقبل مهاجرى السفينة أوبن آرمز مهاجرين - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن خمس دول بالاتحاد الأوروبى ستستقبل المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى البحر على متن سفينة الإنقاذ أوبن آرمز قبل السماح لهم بالنزول على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الليلة الماضية.

وسترسل إسبانيا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج والبرتغال فرقا لتسجيل المهاجرين وإجراء مقابلات معهم ووضع ترتيبات الفحص والنقل اللازمة مما يعني أن نقلهم فعليا إلى دول أخرى بالاتحاد سيستغرق أكثر من "مجرد أيام" حسبما قالت المتحدثة توفر إرنست.

وأضافت "ستبذل المفوضية الأوروبية ما بوسعها للدعم والمساعدة لضمان اتخاذ الإجراءات بأسرع ما يمكن".

 


المفوضية الأوروبية

إسبانيا

فرنسا

أوبن آرمز

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