المفوضية الأوروبية: خمس دول بالاتحاد ستستقبل مهاجرى السفينة أوبن آرمز

(رويترز)

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن خمس دول بالاتحاد الأوروبى ستستقبل المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى البحر على متن سفينة الإنقاذ أوبن آرمز قبل السماح لهم بالنزول على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الليلة الماضية.