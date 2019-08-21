المرور ينشر سيارات الدفع الرباعى ويشن حملات مكبرة بالطرق السريعة ..صور

كتب عبد الرحمن سيد

قامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدارجات البخارية، والدفع بسيارات الدفع الرباعى وتكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق، وحملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء قضاء المصايف.

كما دفعت إدارة المرور بسيارات الإغاثة المرورية علي الطرق السريعة لمواجهة آى أعطال أو حوادث مرورية، كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية المؤدية إلى المناطق الساحلية لقضاء إجازات الصيف، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وضبطت الحملات 5472 مخالفة مرورية متنوعة و52 متعاطى للمواد المخدرة اثناء القيادة على الطرق ورصد 9 سيارات مهربة جمركيا.

تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشن حملات مرورية علي الطرق السريعة لتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية على كافة الطرق، تحت إشراف اللواء هانى جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.