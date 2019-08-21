المرور: كاميرات مراقبة بمحيط أعمال تطوير ورصف طريق مطار إمبابة منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب إدارة المرور حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط على أعمال رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بحي شمال بطول 3 كيلو متر منعا للزحام، ضمن خطة المحافظة في خلق محاور مرورية جديدة لإحداث طفرة مرورية بالمنطقة بالكامل، لاستيعاب حركة السيارات وتحقيق سيولة مرورية تساعد المواطنين على الوصول إلي أماكن عملهم والتنقل بين الأماكن وبعضها في اسرع وقت.

تأتى تلك الأعمال نظرا لأن المحور المرورى يشهد كثافات مرورية عالية ويربط بين محور أحمد عرابي ومنطقتى إمبابة والبراجيل، وكان الطريق يعاني من تهالك طبقه الرصف ووجود أعمال حفر للمرافق به أدى إلى صعوبه حركة المواطنين به ويتم توسعته وذلك بداية من منطقة مطار إمبابة و حتي شارع محمد حجازي وتستمر الأعمال لمدة 6 أشهر.