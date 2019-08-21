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القوى العاملة تنهى غدا قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالخليج برواتب ومزايا مجزية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:43 م
القوى العاملة تنهى غدا قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالخليج برواتب ومزايا مجزية وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تنهى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعى بإحدى دول الخليج.



وأعلنت وزارة القوى العاملة: أن  المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن بما يوازى 10 آلاف و600 جنيه مصري  بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحى، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.



ويشترط فى المتقدم خبرة مثبته من 3 إلي 4 سنوات في مهنة جزار دواجن ، وأن يكون السن من 25 إلي 40  سنة ، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة ، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة  المختصة.


وتقدم الطلبات من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية .

 

 


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